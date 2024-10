Quotidiano.net - Cambiare con giudizio. Meno perbenismo, più diplomazia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) di Pupo Il politicamente corretto e ilstanno notevolmente abbassando la qualità della nostra vita. Evolversi ed adeguare linguaggi e comportamenti ai tempi è assolutamente giusto ma, stravolgere di colpo la nostra natura, spazzare via in un attimo secoli di tradizioni dialettiche e di cultura popolare è, secondo me, un errore gravissimo. Lo sforzo da fare sarebbe quello di imparare ad essere più diplomatici eipocriti.e ipocrisia viaggiano insieme e potremmo paragonarle al nostro colesterolo. Quello buono () ci aiuta a vivere, quello cattivo invece (ipocrisia) ci uccide.