Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, Leo Ortiz è sempre più vicino

(Di lunedì 28 ottobre 2024), il nome individuato per sostituire Gleison Bremer è quello di. Sul difensore brasiliano ma con cittadinanza italiana di proprietà del Flamengo ci sarebbero sirenepiù forti, con i bianconeri che sono pronti a fare sul serio. Il suo contratto col club brasiliano scade nel dicembre 2028 e il classe ’96, che a gennaio compirà 29 anni, ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Il classe ’96 è più o meno alto quanto Bremer, ma a differenza sua è più longilineo e ha molti meno muscoli. Ortiz è infatti un difensore che lavora molto sul posizionamento, facendosi trovare nel posto giusto per anticipare l’avversario, e non sulla forza fisica in sé. Importanti anche le qualità in fase d’impostazione.