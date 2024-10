Bersaglieri palermitani aggrediti e selvaggiamente picchiati a Lampedusa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di tensione sabato sera a Lampedusa, dove tre Bersaglieri fuori dal servizio - due sono palermitani - sono stati aggrediti da alcune persone del luogo. I fatti sarebbero avvenuti in due distinti momenti. In una prima fase i tre Bersaglieri, che sono sull'Isola perché impegnati con Palermotoday.it - Bersaglieri palermitani aggrediti e selvaggiamente picchiati a Lampedusa Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di tensione sabato sera a, dove trefuori dal servizio - due sono- sono statida alcune persone del luogo. I fatti sarebbero avvenuti in due distinti momenti. In una prima fase i tre, che sono sull'Isola perché impegnati con

Bersaglieri palermitani aggrediti e selvaggiamente picchiati a Lampedusa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Lampedusa, tre bersaglieri in servizio nell’ambito dell’operazione “Strade sicure” sono stati brutalmente aggrediti mentre rientravano in caserma nella serata di ieri. L’episodio si è sviluppato in due momenti distinti: inizialmente, i tre ... (Thesocialpost.it)

Leggermente contuso un altro militare originario di Lecce. I carabinieri stanno cercando di identificare i dieci giovani autori della spedizione punitiva che non sarebbe legata a motivi di servizio ... (palermotoday.it)

LAMPEDUSA - Ieri sera, tre bersaglieri impegnati nell’operazione "Strade Sicure" a Lampedusa sono stati aggrediti da un gruppo composto da decina di ... (newsicilia.it)

I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti a Sclafani Bagni (Palermo) per prelevare da una zona impervia nei pressi delle terme il cadavere di un escursionista toscano. (ilsicilia.it)