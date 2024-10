Sport.periodicodaily.com - Balotelli torna in Serie A, giocherà nel Genoa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quattro anni dopo la sua ultima apparizione inA, Marionel campionato italiano per cercare di risollevare a suon di gol le sorti delsprofondato nella bassa classifica. L’attaccante italiano, classe 1990, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.INA: I DETTAGLI DELL’ACCORDO CON ILIl Grifone scommette su Marioper dare sostanza e qualità ad un attacco che finora può contare soltanto su Pinamonti, visto gli infortuni che hanno copito i suoi colleghi di Reparto(Ekuban, Messias e Vitinha). La dirigenza rossoblù aveva sondato anche altri profilo, ma poi ha voluto accontentare il proprio tecnico Gilardino che ha spinto per avere a disposizione il suo ex compagno di Nazionale perchè fortemente convinto delle potenzialità di Super Mario.