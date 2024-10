Bagnaia diventa stregata per Halloween: stand, animazione e sfilate (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il comitato spontaneo mamme di Bagnaia invita grandi e piccoli alla III edizione dell' evento più pauroso dell'anno che si tiene giovedì 31 ottobre presso il suggestivo borgo medievale di Bagnaia. Un pomeriggio di magia e avventure attende tutti i visitatori nel "Borgo stregato di Balnearia" Viterbotoday.it - Bagnaia diventa stregata per Halloween: stand, animazione e sfilate Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il comitato spontaneo mamme diinvita grandi e piccoli alla III edizione dell' evento più pauroso dell'anno che si tiene giovedì 31 ottobre presso il suggestivo borgo medievale di. Un pomeriggio di magia e avventure attende tutti i visitatori nel "Borgo stregato di Balnearia"

Bagnaia diventa stregata per Halloween: stand, animazione e sfilate

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NewTuscia – BAGNAIA (VITERBO) – Il Comitato Spontaneo Mamme di Bagnaia è lieto di invitare grandi e piccoli alla terza edizione dell’ evento più pauroso dell’ anno che si terrà il 31 Ottobre presso il ... (newtuscia.it)

Il vivace e accogliente centro commerciale Piazza Portello si prepara a festeggiare Halloween con una giornata speciale dedicata ai più piccoli e coinvolgente anche per gli adulti. Giovedì 31 ottobre, ... (primamilanoovest.it)

Si chiama ‘Il Borgo stregato’ ed è l’appuntamento in programma giovedì 31 ottobre a Torre Alemanna, organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, a ... (foggiatoday.it)

Il curioso micete, noto anche come "fungo lanterna", è stato avvistato nei boschi della villa storica. Oltre alla forma particolare è noto per un altro particolare: l'odore nauseabondo ... (romatoday.it)

L’evento Borgo Stregato è organizzato dall’associazione culturale “Trullando” con il patrocinio della Città di Putignano e della Fondazione Carnevale di Putignano ... (pugliain.net)