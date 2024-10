.com - As Roma, rottura insanabile con Juric: il ritorno di De Rossi e le altre ipotesi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latra Ivane i giocatori dellaè considerata a questo punto. Dopo la rovinosa sconfitta con la Fiorentina, dopo le parole del capitano Lorenzo Pellegrini e con le notizie riportate dagli spogliatoi dello stadio di Firenze il quadro è fin troppo chiaro anche agli occhi di Dan e Ryan Friedkin. Secondo quanto risulta all’Adnkronos, ildi Daniele Deresta l’opzione più percorribile e i contatti che ci sarebbero stati in queste ore servirebbero a creare le condizioni perché il progetto bruscamente interrotto il 18 settembre possa riprendere con garanzie chiare. A questo punto, è attesa a breve una nuova svolta tecnica, che potrebbe portare con sé anche l’ingresso di una figura in società, un direttore tecnico, che possa lavorare per ricostruire un ambiente allo sbando ormai da settimane.