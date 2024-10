Aiuto, si è rimpicciolito Lukaku il mistero del Napoli (Gazzetta) (Di lunedì 28 ottobre 2024) Aiuto, si è rimpicciolito Lukaku il mistero del Napoli (Gazzetta) Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport alla vigilia di Milan-Napoli. Scrive Antonio Giordano: Il suo Big Rom comparso sino ad ora nella versione small, perché succede pure ai grandi di rimpicciolirsi dentro. Il centravanti ideale, il modello esemplare per il calcio di Antonio Conte, ha sempre avuto un nome e un cognome ma adesso che il suo rendimento s’è un po’ congelato, c’è una misteriosa «X» intorno a quel gigante che ha spinto De Laurentiis a riaprire il portafoglio, ad investire senza indugi 30 milioni di euro ed a sistemare una boa al centro dell’area di rigore altrui alla quale aggrapparsi quando l’acqua ti sale alla gola. Ilnapolista.it - Aiuto, si è rimpicciolito Lukaku il mistero del Napoli (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), si èildel) Ecco cosa scrive ladello Sport alla vigilia di Milan-. Scrive Antonio Giordano: Il suo Big Rom comparso sino ad ora nella versione small, perché succede pure ai grandi di rimpicciolirsi dentro. Il centravanti ideale, il modello esemplare per il calcio di Antonio Conte, ha sempre avuto un nome e un cognome ma adesso che il suo rendimento s’è un po’ congelato, c’è una misteriosa «X» intorno a quel gigante che ha spinto De Laurentiis a riaprire il portafoglio, ad investire senza indugi 30 milioni di euro ed a sistemare una boa al centro dell’area di rigore altrui alla quale aggrapparsi quando l’acqua ti sale alla gola.

