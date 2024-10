A Halloween arriva l'appuntamento "Chioggia e le streghe" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Con l’arrivo di Ognissanti, la 16ª edizione di Veneto Spettacoli di Mistero proporrà in tutte le sette province eventi e appuntamenti originali dedicati ai luoghi leggendari e misteriosi del territorio. In particolare, giovedì 31 ottobre, a Chioggia si svolgerà nel centro storico, a partire dalle Veneziatoday.it - A Halloween arriva l'appuntamento "Chioggia e le streghe" Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Con l’arrivo di Ognissanti, la 16ª edizione di Veneto Spettacoli di Mistero proporrà in tutte le sette province eventi e appuntamenti originali dedicati ai luoghi leggendari e misteriosi del territorio. In particolare, giovedì 31 ottobre, asi svolgerà nel centro storico, a partire dalle

A Halloween arriva l'appuntamento "Chioggia e le streghe"

