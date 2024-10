Zheng-Kenin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Tokyo 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) Qinwen Zheng se la vedrà contro Sofia Kenin nella finale del WTA 500 di Tokyo 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. Entrambe hanno risolto in due set le loro rispettive sfide di semifinale. La cinese, numero sette del ranking mondiale, ha sbarrato la strada alla russa Diana Shnaider mentre l’americana, al via grazie ad una wild card, ha posto fine al cammino della britannica Katie Boulter. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, con la campionessa dei Giochi Olimpici di Parigi che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Qinwense la vedrà contro Sofianella finale del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. Entrambe hanno risolto in due set le loro rispettive sfide di semifinale. La cinese, numero sette del ranking mondiale, ha sbarrato la strada alla russa Diana Shnaider mentre l’americana, al via grazie ad una wild card, ha posto fine al cammino della britannica Katie Boulter. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, con la campionessa dei Giochi Olimpici di Parigi che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers.

