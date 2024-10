Vincenzo De Luca: “Mi ricandido per proteggere il futuro della Campania” (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Vincenzo De Luca, attuale presidente della Regione Campania, ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi, sottolineando la necessità di continuità e stabilità per il territorio. Durante un evento ad Avellino, il governatore ha chiarito le sue motivazioni, sfatando le interpretazioni personali che circolano su questa decisione. In un contesto politico complesso e critico, le sue dichiarazioni rappresentano un’importante assunzione di responsabilità per il futuro della regione. Un annuncio che segna una svolta Nel corso della festa provinciale de l’Unità , De Luca ha affrontato le domande di Franco Genzale, direttore di Irpinia TV, che lo ha sollecitato a chiarire le ragioni della sua ricandidatura. Gaeta.it - Vincenzo De Luca: “Mi ricandido per proteggere il futuro della Campania” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterDe, attuale presidenteRegione, ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi, sottolineando la necessità di continuità e stabilità per il territorio. Durante un evento ad Avellino, il governatore ha chiarito le sue motivazioni, sfatando le interpretazioni personali che circolano su questa decisione. In un contesto politico complesso e critico, le sue dichiarazioni rappresentano un’importante assunzione di responsabilità per ilregione. Un annuncio che segna una svolta Nel corsofesta provinciale de l’Unità , Deha affrontato le domande di Franco Genzale, direttore di Irpinia TV, che lo ha sollecitato a chiarire le ragionisua ricandidatura.

