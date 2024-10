Uomini e Donne, Gaia Gigli e Daniele Paudice si sono lasciati. Lei interviene sui social: “Ho messo tutta me stessa in questa relazione, ma…” (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra le coppie che si sono formate nell’ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne, ce ne sono state due che particolarmente hanno attirato l’attenzione dei telespettatori: una è quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, che si sono lasciati pochi giorni fa (clicca QUI per leggere) e l’altra è quella composta da Daniele Paudice e Gaia Gigli. Il trono di Daniele è stato piuttosto breve, ma molto intenso e sin da subito è stato chiaro a tutti il grande interesse che il tronista campano nutriva nei confronti della ragazza, tanto da spingerlo eliminare molte delle sue corteggiatrici e ad anticipare la scelta, dal momento che i sentimenti che provava per la Gigli erano più forti di quelli provati per le altre. Isaechia.it - Uomini e Donne, Gaia Gigli e Daniele Paudice si sono lasciati. Lei interviene sui social: “Ho messo tutta me stessa in questa relazione, ma…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra le coppie che siformate nell’ultima edizione del trono classico di, ce nestate due che particolarmente hanno attirato l’attenzione dei telespettatori: una è quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, che sipochi giorni fa (clicca QUI per leggere) e l’altra è quella composta da. Il trono diè stato piuttosto breve, ma molto intenso e sin da subito è stato chiaro a tutti il grande interesse che il tronista campano nutriva nei confronti della ragazza, tanto da spingerlo eliminare molte delle sue corteggiatrici e ad anticipare la scelta, dal momento che i sentimenti che provava per laerano più forti di quelli provati per le altre.

