Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 28 ottobre al 1° novembre: Rossella in difficoltà, Roberto in crisi

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unalcontinua a tenerci compagnia ogni giorno su Rai Tre con gli episodi inediti della nuova stagione. Cosa accadrà nella settimana dal 28al 1°? Al centro dei riflettori troveremo, protagonisti di due vicende che li porteranno a vivere momenti disettimanali Upas:farà un passo falso? Messa a disagio dal comportamento inopportuno del nuovo primario,rifletterà su quanto accaduto. Nel frattempo Nunzio – in ansia per le condizioni di Diana – finirà per contribuire ulteriormente a metterla in. Ross farà di tutto per evitare di rimanere sola con il primario, e questo la porterà a fare un passo falso che potrebbe compromettere la sua carriera lavorativa. Lui sarà indispettito dalla ritrosia della giovane dottoressa, e inizierà a farle una guerra psicologica.