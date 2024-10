Trema la terra in Calabria: paura e gente in strada per la scossa (Di domenica 27 ottobre 2024) scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Calabria. È stata registrata alle 20,51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di Cosenza e a una profondità di 21 chilometri. Da quanto si è appreso, al momento non si registrano danni a persone o cose, ma solo un po' di paura. Qualcuno è anche sceso in strada per timore di successive scosse. Iltempo.it - Trema la terra in Calabria: paura e gente in strada per la scossa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024)di terremoto di magnitudo 3.7 in. È stata registrata alle 20,51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di Cosenza e a una profondità di 21 chilometri. Da quanto si è appreso, al momento non si registrano danni a persone o cose, ma solo un po' di. Qualcuno è anche sceso inper timore di successive scosse.

