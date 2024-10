Ilgiorno.it - Travolto e ucciso da un treno a Sesto San Giovanni

(Di domenica 27 ottobre 2024)San(Milano) –da undi passaggio, forse mentre stava attraversando a piedi i binari. Non ha avuto scampo un uomoda un convoglio della linea Milano-Chiasso nella tarda serata di sabato 26 ottobre. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 all’altezza della stazione diSan, nel Milanese. La dinamica, ancora da chiarire così come l’identità della vittima (che dovrebbe avere una quarantina d’anni), è al vaglio degli agenti della Polfer, intervenuti per le indagini, mentre in stazione si precipitavano anche un’ambulanza e un’automedica. Sembra però che ci fossero dei testimoni della tragedia, non è chiaro se si tratti di persone che erano in compagnia della vittima.