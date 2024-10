Ilfattoquotidiano.it - Totti non scherzava: “Torno in campo? La testa ha già deciso, il fisico vediamo come reagisce”

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Pensa bene alla risposta Tiprima in Serie A o prima a fine novembre a Dubai?”. Basta questa domanda a Francesco– che giocherà nell’emirato il tour del World Padel – per spiegare in maniera chiara che, pochi giorni fa, nonquando ha rivelato di avere due offerte per infilare nuovamente le scarpe e tornare a giocare a calcio a livello professionistico. Altro che boutade: “A Dubai dovrei esserci, il resto, ho sempre detto che mi ci vogliono due mesi”. Insomma, il 2025 potrebbe davvero portare l’ex capitano della Roma a calcare i campi della A: “Ci sto pensando,risponde non tanto lama soprattutto il. Lasa già la risposta. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente, ci sono uno o due squadre”, ha detto ancora. Il Pupone non è ancora sicuro, ma ci proverà.