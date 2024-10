Teatro, al via la vendita degli abbonamenti (Di domenica 27 ottobre 2024) COPPARO Dopo la prelazione per i vecchi abbonati, è già aperta la vendita abbonamenti completi, carnet da sei o da quattro spettacoli e biglietti singoli per la nuova stagione del Teatro ‘De Micheli’ di Copparo, che inizierà il prossimo 30 novembre, dando il via a una programmazione culturale di alto livello artistico. La biglietteria è aperta il mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13. Si potranno ricevere tutte le informazioni e il programma completo di un cartellone che, tra comicità, prosa e grande musica d’autore, vedrà alternarsi sul prestigioso palco di Copparo il meglio delle proposte teatrali e musicali, diverse delle quali in anteprime regionale e nazionale. Il cartellone prenderà il via con Sergio Cammariere e lo spettacolo "Piano Solo", con special guest Giovanna Famulari al violoncello. Ilrestodelcarlino.it - Teatro, al via la vendita degli abbonamenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) COPPARO Dopo la prelazione per i vecchi abbonati, è già aperta lacompleti, carnet da sei o da quattro spettacoli e biglietti singoli per la nuova stagione del‘De Micheli’ di Copparo, che inizierà il prossimo 30 novembre, dando il via a una programmazione culturale di alto livello artistico. La biglietteria è aperta il mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13. Si potranno ricevere tutte le informazioni e il programma completo di un cartellone che, tra comicità, prosa e grande musica d’autore, vedrà alternarsi sul prestigioso palco di Copparo il meglio delle proposte teatrali e musicali, diverse delle quali in anteprime regionale e nazionale. Il cartellone prenderà il via con Sergio Cammariere e lo spettacolo "Piano Solo", con special guest Giovanna Famulari al violoncello.

