Thesocialpost.it - Sport in lutto, morto a 25 anni il giovane portiere Holden Trent

(Di domenica 27 ottobre 2024) Philadelphia inper la scomparsa di, promettentedel Philadelphia Union. Ilè deceduto oggi all’età di 25, dopo essere stato ricoverato nelle ultime ore nel reparto di terapia intensiva del principale ospedale della città. Le cause del decesso restano al momento sconosciute, ma la triste notizia è stata confermata sia dal club che dalla famiglia attraverso toccanti comunicati sui social. Una carriera interrotta troppo presto, classe 1999, aveva coltivato grandi speranze di sfondare nella Major League Soccer (MLS). Cresciuto nei college americani, era stato scelto nel draft dal Philadelphia Union, sperando di fare il salto verso la massima serie. Nonostante ancora non avesse fatto il suo debutto in MLS,contava di avere la sua occasione nei prossimi mesi. Un sogno che, purtroppo, non potrà più realizzarsi.