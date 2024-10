Serie C: fumogeni in campo, interrotta Benevento-Casertana (Di domenica 27 ottobre 2024) Animi caldi nel corso di Benevento-Casertana, match valevole per l’11ª giornata del Girone C di Serie C 2024/2025. Dal settore ospiti, con l’ingresso dei tifosi giunti da Caserta, sono arrivati in campo diversi fumogeni che hanno costretto l’arbitro Zanotti a sospendere la partita. La sfida è stata interrotta al 18? del primo tempo ed è ripresa dopo soli cinque minuti. Serie C: fumogeni in campo, interrotta Benevento-Casertana SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Animi caldi nel corso di, match valevole per l’11ª giornata del Girone C diC 2024/2025. Dal settore ospiti, con l’ingresso dei tifosi giunti da Caserta, sono arrivati indiversiche hanno costretto l’arbitro Zanotti a sospendere la partita. La sfida è stataal 18? del primo tempo ed è ripresa dopo soli cinque minuti.C:inSportFace.

