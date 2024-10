Serie C 2024/2025: Crotone corsaro in trasferta, il Sorrento vince nel recupero sul Foggia (Di domenica 27 ottobre 2024) Con il solo match tra Lucchese e Pescara ancora da giocare, si avvia alla conclusione l’undicesimo turno di Serie C 2024/2025. Nel Girone A importante vittoria nel derby da parte della Feralpisalò, che ottiene il suo quarto risultato utile consecutive superando 2-1 il Lecco in un match in cui è successo tutto nel corso del secondo tempo. Frigerio risponde a Di Molfetta, poi al minuto 80 ci pensa Pietrelli a regalare i tre punti alla squadra di casa. Nel Girone B vittoria in coda fondamentale da parte del Pineto, che inguaia sempre di più l’Ascoli grazie al gol di Gambale, mentre il Pontedera con la rete di Corona riesce a bloccare l’Entella (a segno Di Mario) sull’1-1, ottenendo un punto importante per smuovere la classifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Con il solo match tra Lucchese e Pescara ancora da giocare, si avvia alla conclusione l’undicesimo turno di. Nel Girone A importante vittoria nel derby da parte della Feralpisalò, che ottiene il suo quarto risultato utile consecutive superando 2-1 il Lecco in un match in cui è successo tutto nel corso del secondo tempo. Frigerio risponde a Di Molfetta, poi al minuto 80 ci pensa Pietrelli a regalare i tre punti alla squadra di casa. Nel Girone B vittoria in coda fondamentale da parte del Pineto, che inguaia sempre di più l’Ascoli grazie al gol di Gambale, mentre il Pontedera con la rete di Corona riesce a bloccare l’Entella (a segno Di Mario) sull’1-1, ottenendo un punto importante per smuovere la classifica.

