SBC Pionieri su FC 25 ecco il canadese Jonathan David

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore brasiliano Jonathan David uscita in data 27 ottobre 2024. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo Trailblazers il cui Team 1 ha proposto 18 giocatori. SBC Jonathan David Numero sfide: 4 Premio: 1x Pionieri David Non scambiab. PLUS+: ATT: Attaccante avanzato, Rapace Plus++: ATT: Falso 9 Costo al momento dell'uscita: 66.000 Crediti circa Scadenza: 10 novembre   1 – Ligue 1 Premio: 1x Small Prime Mixed Players Pack Ligue 1 McDonald's: Min 1 gioc Valutazione squadra: min 81 2 – Forma smagliante Premio: 1x Gold Pack Min. 1 ogg.

EA FC 25 SBC Jonathan David Pionieri Soluzioni E Recensione Della Carta Trailblazers - La SBC Jonathan David Trailblazers sarà disponibile in EA FC 25. La versione speciale per la modalità Ultimate Team potrà essere riscattata completando la Sfida Creazione Rosa nell’area dedicata. La carta dell’attaccante canadese può essere ... (Fifaultimateteam.it)

