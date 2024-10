Ilgiorno.it - Sara uccisa a Costa Volpino, l’uomo che l’ha vista per primo: “A terra nel sangue. Non era un malore”

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Bergamo) – “? Vivere qui non è facile per noi ragazzi”. La voce che tradisce sofferenza è degli amici diCentelleghe, ancora 18 anni per pochi giorni,a colpi di forbice da un coetaneo di nazionalità indiana (19 anni).abitava in via Nazionale 124, al terzo piano, non lontano dal municipio. Jashandeep Badhan, arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario, era residente nello stesso complesso ma in un condominio diverso. Mai il paese del lago d’Iseo che divide le province di Bergamo e Brescia aveva vissuto una violenza tale. Dalla notte tra venerdì e sabato, ilha iniziato a scorrere anche qui. Anche per questo, ieri mattina, sotto casa disono arrivati in tanti. C’erano gli amici, in lacrime, alcuni concittadini chiusi nel silenzio e gli avventori dei bar della zona.