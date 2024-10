San Giorgio, una gioia nel segno della linea verde: strada tracciata (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’attesa è stata lunga, specie se le intenzioni di partenza erano quelle di fare la lepre da subito. Il San Giorgio, però, ha dovuto aspettare prima di centrare il primo brindisi stagionale, rimettendo in piedi una classifica balbettante nelle prime giornate. Nessun successo conseguito nel torneo di Prima categoria, quest’anno molto competitivo, tanti pareggi che hanno fatto salire malumore e rivedere le scelte iniziali, almeno alcune. Campagna acquisti faraonica ma punti pochi, attacco sterile e disattenzioni difensive che hanno portato la vetta ad essere già a distanza siderale. Poi è scattato un clic nella testa, rivedere alcune decisioni fatte in estate e di colpo è apparsa quella scintilla che ieri ha condotto alla vittoria di Altavilla Irpina, contro la Michele Amodeo Monteforte. Anteprima24.it - San Giorgio, una gioia nel segno della linea verde: strada tracciata Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’attesa è stata lunga, specie se le intenzioni di partenza erano quelle di fare la lepre da subito. Il San, però, ha dovuto aspettare prima di centrare il primo brindisi stagionale, rimettendo in piedi una classifica balbettante nelle prime giornate. Nessun successo conseguito nel torneo di Prima categoria, quest’anno molto competitivo, tanti pareggi che hanno fatto salire malumore e rivedere le scelte iniziali, almeno alcune. Campagna acquisti faraonica ma punti pochi, attacco sterile e disattenzioni difensive che hanno portato la vetta ad essere già a distanza siderale. Poi è scattato un clic nella testa, rivedere alcune decisioni fatte in estate e di colpo è apparsa quella scintilla che ieri ha condotto alla vittoria di Altavilla Irpina, contro la Michele Amodeo Monteforte.

