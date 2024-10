Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione dell’area camper in piazza Mercato: "C’è un bando del Ministero per avere i fondi"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Abbiamo protocollato nei giorni scorsi una mozione da inserire nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, per impegnare l’amministrazione Tartabini a porre in essere tutte le azioni necessarie per richiedere aldel Turismo un finanziamento dedicato allasostatemporanea ubicata a Porto Potenza". A dirlo tramite un comunicato stampa è l’avvocato Alessandra Perticarà (nella foto), capogruppo di minoranza con "Idea Futura", che lancia così una proposta per il futurosostain. "In particolare, l’amministrazione comunale nel 2023 aveva espresso il proprio intento di ‘programmare entro l’anno unadi tutta l’area per renderla più funzionale e attrezzata’ – spiega l’avvocato Perticarà –.