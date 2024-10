Donnapop.it - Ricordate Gabriele Paolini? Adesso è in carcere e vuole cambiare sesso!

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)è famoso per essere un disturbatore televisivo, che spesso – in diretta – compariva dietro i giornalisti che presentavano i loro servizi alla tv. Oggiè sparito dalla circolazione perché è finito in. Cosa è successo? Nel giugno del 2021 è stato condannato dalla Corte di Cassazione a 8 anni di pena per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. A questi reati, poi, si aggiungono altri capi di accusa gravissimi. Le indagini si riferiscono al 2013, quandofu arrestato per la prima volta per atti osceni in cambio di regali e di soldi. Nei prossimi giorni, comunque, il disturbatore seriale potrebbe finire di scontare la sua pena per buona condotta; attualmente si trova neldi Rieti e le ultime indiscrezioni su di lui hanno scioccato tutti.