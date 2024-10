Regionali Liguria 2024, non è soltanto Bucci contro Orlando. Tutti i nomi in lizza (Di domenica 27 ottobre 2024) Genova, 27 ottobre 2024 – Dopo le dimissioni di Giovanni Toti del 26 luglio 2024, a seguito dell’inchiesta di corruzione che lo ha visto coinvolto, e la conseguente nomina ad interim dell’allora vice-presidente Alessandro Piana, I cittadini della Liguria tornano alle urne il 27 e il 28 ottobre per eleggere il nuovo presidente di Regione. I seggi sono aperti domenica 27 dalle 7 alle 23 e lunedì fino 28 alle 15 e l’elezione prevede una scelta tra ben 9 candidati: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella e Nicola Morra. Si prospetta un’affluenza alle urne al ribasso (poco sopra il 13% alle 12 di domenica 27), tuttavia, a causa di una nuova allerta meteo arancione per piogge e temporali sull’intero territorio regionale, ad eccezione della provincia di La Spezia. Quotidiano.net - Regionali Liguria 2024, non è soltanto Bucci contro Orlando. Tutti i nomi in lizza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Genova, 27 ottobre– Dopo le dimissioni di Giovanni Toti del 26 luglio, a seguito dell’inchiesta di corruzione che lo ha visto coinvolto, e la conseguentena ad interim dell’allora vice-presidente Alessandro Piana, I cittadini dellatornano alle urne il 27 e il 28 ottobre per eleggere il nuovo presidente di Regione. I seggi sono aperti domenica 27 dalle 7 alle 23 e lunedì fino 28 alle 15 e l’elezione prevede una scelta tra ben 9 candidati: Marco, Andrea, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella e Nicola Morra. Si prospetta un’affluenza alle urne al ribasso (poco sopra il 13% alle 12 di domenica 27), tuttavia, a causa di una nuova allerta meteo arancione per piogge e temporali sull’intero territorio regionale, ad eccezione della provincia di La Spezia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Regionali 2024 - l'affluenza alle ore 19 di domenica - Alle ore 19 di oggi, domenica 27 ottobre 2024, il ministero dell'Interno ha reso noti i primi relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni regionali 2024. Le votazioni proseguono domenica fino alle ore 23, poi stop per la notte e ... (Genovatoday.it)

Chi sono i candidati per le elezioni regionali in Liguria 2024 - Genova, 27 ottobre 2024 - Si vota. In Liguria cittadini e cittadine chiamati al voto, oggi domenica 27 ottobre e domani lunedì 29, per eleggere il nuovo presidente di Regione e insieme i futuri membri del Consiglio regionale, sciolto dopo le ... (Quotidiano.net)

Regionali Liguria 2024, non è soltanto Bucci contro Orlando. Tutti i nomi in lizza - Oltre il sindaco di Genova e all’ex ministro della Giustizia, ci sono altri sette candidati nella corsa alla poltrona di governatore ... (msn.com)

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024/ Risultati affluenza h 12 al 13%: Bucci-Orlando, liste e come si vota - Risultati affluenza diretta Elezioni Regionali Liguria, voto 27-28 ottobre 2024: come si vota e liste candidati Bucci-Orlando, i sondaggi ... (ilsussidiario.net)

VOTO DISGIUNTO, COS’È: È POSSIBILE ALLE ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024?/ Come si vota e cosa non si può fare - Voto disgiunto alle Elezioni Regionali Liguria 2024 è possibile? Cos'è, come funziona: regole e istruzioni per non sbagliare e invalidare la scheda ... (ilsussidiario.net)

Elezioni regionali in Liguria - Elezioni regionali in Liguria. Dalle 7 alle 23 di domenica 27 ottobre e dalle 7 alle 15 lunedì 28 ottobre si vota per il rinnovo dell'amministazione regionale. E' previsto un solo turno: niente ballot ... (ilmessaggero.it)