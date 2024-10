Reazione a Catena, "già fatta": l'ultima parola delle Volta Pagina nella bufera | Guarda (Di domenica 27 ottobre 2024) Quarti di finale a Reazione a Catena tra le 4 squadre vincitrici di questa edizone e le 4 che invece hanno vinto la scorsa edizione. Le prime a entrare sono le Volta Pagina, presentate dal conduttore Pino Insegno: "Per la 31esima Volta qui". Poi arrivano Le polposition, Le senza ghiaccio e Le blondie. Le prime a giocare sono le Volta Pagina. A presentare le altre 4 squadre invece è Marco Liorni, conduttore dell'edizione passata: "E' un'emozione essere qui". Entrano, quindi, I tre puntini, i primi a giocare questa sera, I dai e dai, Le amichette e Le amiche in onda. Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono le Volta Pagina, che centrano ben 12 parole contro le 7 indovinate da I tre puntini. Le campionesse arrivano così all'ultima Catena con 142mila euro. Il montepremi, dopo vari dimezzamenti, scende a 2.219 euro, la cifra con cui le tre amiche giungono all'ultima parola. Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, "già fatta": l'ultima parola delle Volta Pagina nella bufera | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Quarti di finale atra le 4 squadre vincitrici di questa edizone e le 4 che invece hanno vinto la scorsa edizione. Le prime a entrare sono le, presentate dal conduttore Pino Insegno: "Per la 31esimaqui". Poi arrivano Le polposition, Le senza ghiaccio e Le blondie. Le prime a giocare sono le. A presentare le altre 4 squadre invece è Marco Liorni, conduttore dell'edizione passata: "E' un'emozione essere qui". Entrano, quindi, I tre puntini, i primi a giocare questa sera, I dai e dai, Le amichette e Le amiche in onda. Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono le, che centrano ben 12 parole contro le 7 indovinate da I tre puntini. Le campionesse arrivano così all'con 142mila euro. Il montepremi, dopo vari dimezzamenti, scende a 2.219 euro, la cifra con cui le tre amiche giungono all'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reazione a Catena - emozione per il ritorno delle Volta Pagina e di Marco Liorni - Passato e presente si sono incontrati in una puntata ricca di suspense ed emozioni, caratterizzata dal ritorno in scena delle Volta Pagina e di Marco Liorni. Quest'ultimo ha affiancato Pino Insegno per tutta la durata dei giochi, co-conducendo la ... (Tvpertutti.it)

Filippo Turetta arriva in aula e vede il padre di Giulia per la prima volta : la sua reazione - Social. Filippo Turetta arriva in aula e vede il padre di Giulia per la prima volta: la sua reazione. L’omicidio di Giulia Cecchettin è un caso di cronaca nera avvenuto in Italia l’11 novembre 2023. L’uccisione della studentessa di 22 anni è ... (Tvzap.it)

Reazione a Catena, Pino Insegno in bilico: quattro conduttori pronti a soffiargli il posto. Chi sono - Il noto quiz estivo di Rai1 sta per giungere al termine e sulla presenza dello stesso presentatore anche per l’anno prossimo ci sono dei dubbi: vediamo di più. (libero.it)

Reazione a Catena, Pino Insegno a rischio: spuntano i nomi dei possibili sostituti - Pino Insegno potrebbe lasciare la conduzione di Reazione a Catena. Scopri chi sono i quattro possibili sostituti. (msn.com)

Marco Liorni si riprende Reazione a Catena: quando lo rivedremo in onda nel quiz show di Rai 1 - Il conduttore, che sarà presto nel preserale della rete con L'Eredità, condurrà la puntata di domenica in coppia con il collega Pino Insegno. Ecco i dettagli. (libero.it)

Reazione a Catena, il torneo dei campioni 2024: quando va in onda, squadre e regolamento - “La sfida dei campioni 2024” è il torneo che concluderà l’attuale stagione di “Reazione a Catena”, condotta da Pino Insegno. Articolato in nove puntate, vedrà affrontarsi le squadre che più di tutte s ... (msn.com)