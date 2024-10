Lanazione.it - "Questa non è legittima difesa". Parlano gli avvocati della vittima: "Pronti al nuovo processo"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Poche parole ma decise. "non è, andiamo avanti". A dirlo è l’avvocata di parte civile Francesca Cotani che commenta gli sviluppi del delitto di San Polo con ilavviso di conclusione delle indagini a carico di Mugnai. Adesso l’artigiano è accusato di omicidio volontario per aver ammazzato a colpi di fucile Gezim Dodoli, il vicino di casa che gli stava distruggendo il tetto con la ruspa. La famigliaaveva già preso parte al. Due glidel foro di Milano ad assisterli: Francesca Cotani per la moglie Ilda e Sussman detto Daniele Steiberg per i figli Luca e Aldo. I legali apprendono la notizia da le colonne de La Nazione: "Premetto che apprendo gli sviluppi dal giornale, ma non posso che essere soddisfatta al momento per aver fatto giustizia - commenta Cotani - perché lanon sussiste nel caso di specie".