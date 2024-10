.com - Promozione / Pergolese, prima vittoria stagionale casalinga: 1-0 al Lunano

(Di domenica 27 ottobre 2024) In gol nella ripresa Bucefalo. Ospiti poco incisivi ma hanno reclamato per un gol annullato per dubbio fuorigioco VALLESINA, 27 ottobre 2024 –per la. Al 16? Montagnoli, su suggerimento di Bucefalo, ha una grande occasione ma non inquadra la porta. Al 24? Donati impegna Aluigi che si distende e manda in angolo. Al 42? Bucefalo tira dai dieci metri e fa la barba al palo. Nella ripresa gli ospiti reclamano per un gol annullato al 9? a Tombini per dubbio fuorigioco. Al 33? Giudici fa una bella apertura in area per Fontana che passa a Bucefalo; quest’ultimo si fa trovare pronto e segna un bel gol. Ilsi impegna ma non riesce mai ad impensierire Aluigi. Tre punti importanti per la