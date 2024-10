Probabili formazioni Como-Lazio | decima giornata Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi, match delladi/2025. La partita è in programma alle 20:45 di giovedì 31 ottobre nella cornice dello stadio Sinigaglia. Cesc Fabregas contro Marco Baroni. Ma anche contro l’amico ed ex compagno di squadra al Barcellona, Pedro, grande protagonista dell’ottimo avvio europeo della. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Ilha voglia di riscatto dopo la sconfitta di Torino. Lapunta a dare continuità all’ottimo momento vissuto sul campo traA ed Europa. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Marco Baroni. In palio tre punti preziosi per gli obiettivi delle due squadre.– Infortunato Sergi Roberto, tocca a Mazzitelli in coppia con Perrone.