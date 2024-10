Prevenzione oncologica giornata di screening senologici della Lilt Napoli al Circolo Posillipo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “I tumori al seno rappresentano il 30 per cento circa del totale delle neoplasie femminili e la loro incidenza, cioè il numero dei nuovi casi all’anno, che in Italia si aggira intorno ai 57mila, è in aumento. Questo accade sia per l’invecchiamentopopolazione che per l’impatto dei fattori di rischio legati agli stili di vita come la sedentarietà, la cattiva alimentazione, il fumo o l’alcol. La buona notizia è che se preso in tempo, sul nascere, oggi il tumore al seno non costituisce un problema grave e nel 97 per cento dei casi viene messo all’angolo”. Così, il professor Adolfo Gallipoli D’Errico, presidentedioggi alNauticoper ladisenologica organizzata nell’ambitocampagna nazionale Nastro Rosa –for Women 2024, dall’associazione“Donne come Prima”, coordinata da Sara Boscaino.