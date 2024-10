Ilrestodelcarlino.it - Pediatria e Ostetricia si uniscono. Ma le future mamme non ci stanno

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Il pensiero prioritario quando si prendono determinate decisioni, in particolare a livello ospedaliero, non sono tanto la logistica e la ‘comodità’ delle situazioni, quanto l’importanza della prevenzione e la sicurezza dei pazienti". A farsi sentire sono un gruppo die papà sammarinesi. Preoccupate del grande cambiamento che ha subìto il reparto die Ginecologia dell’ospedale di Stato in questi ultimi mesi. "È stata presa la decisione – raccontano – di trasferire la degenza del reparto die di unirla al reparto di maternità. Per questo motivo, da circa metà luglio, tre stanze di un’ala del reparto maternità sono occupate dai bambini ricoverati per malattia e le restanti tre, nell’ala di fronte, sono destinate ai neonati; la guardiola centrale è condivisa dal personale di, ognuno con i propri carrelli e presidi medici".