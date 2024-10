Pazzali cercava dossier da usare contro Letizia Moratti (Di domenica 27 ottobre 2024) C'è pure l'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, tra gli spiati dalla (presunta) associazione a delinquere messa in piedi, tra gli altri, dal presidente di Fiere Milano, Enrico Pazzali. Su richiesta di quest'ultimo, socio di maggioranza con il 95% delle quote dell'agenzia di investigazioni private Equalize (destinataria di un provvedimento di sequestro), Carmine Gallo, l'ex “super poliziotto” ora finito ai domiciliari nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Direzione nazionale antimafia, avrebbe effettuato «accertamenti» su persone «vicine politicamente» all'ex ministra, attualmente europarlamentare con Forza Italia, quando era candidata alle elezioni regionali lombarde del 2023. Liberoquotidiano.it - Pazzali cercava dossier da usare contro Letizia Moratti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) C'è pure l'ex sindaco di Milano,, tra gli spiati dalla (presunta) associazione a delinquere messa in piedi, tra gli altri, dal presidente di Fiere Milano, Enrico. Su richiesta di quest'ultimo, socio di maggioranza con il 95% delle quote dell'agenzia di investigazioni private Equalize (destinataria di un provvedimento di sequestro), Carmine Gallo, l'ex “super poliziotto” ora finito ai domiciliari nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Direzione nazionale antimafia, avrebbe effettuato «accertamenti» su persone «vicine politicamente» all'ex ministra, attualmente europarlamentare con Forza Italia, quando era candidata alle elezioni regionali lombarde del 2023.

