Parma-Empoli Pecchia | Meritavamo la vittoria c’è rammarico

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Vogliamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo, c’èperché avremmo potuto vincere questa partita e penso che nel secondo tempo lo avremmo anche meritato”. Lo ha detto l’allenatore del, Fabioai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno per 1-1 contro l’. “La prima ora di partita io non la butto di certo via, perché sapevamo di affrontare fans quadra complessa da attaccare – ha analizzato il tecnico – . Nel primo tempo che sembrava meno sotto controllo rispetto alla ripresa abbiamo comunque creato qualche pericolo come la traversa. Sono soddisfatto, anche se c’è ildovuto al fatto che avremmo potuto vincere questa partita. Nel finaledi vincere, ma queste partite puoi anche perderle.