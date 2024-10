Ottobre all’insegna dello sport con la tappa provinciale surf casting alla Plaia (Di domenica 27 ottobre 2024) Ottobre all’insegna dello sport e della pesca con Le Palme Beach Club che, anche quest’anno, accolgono decine e decine di atleti che partecipano alla selettiva del campionato provinciale di surf casting organizzata dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee). “Noi Cataniatoday.it - Ottobre all’insegna dello sport con la tappa provinciale surf casting alla Plaia Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)e della pesca con Le Palme Beach Club che, anche quest’anno, accolgono decine e decine di atleti che partecipanoselettiva del campionatodiorganizzata dFipsas (Federazione italiana pescaiva e attività subacquee). “Noi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottobre all’insegna dello sport con la tappa provinciale Surf Casting alla Plaia di Catania al Lido Le Palme - Ottobre all’insegna dello sport e della pesca con Le Palme Beach Club che, anche quest’anno, accolgono decine e decine di atleti che partecipano alla selettiva del campionato provinciale di ... (lavocedellisola.it)

Sport in tv oggi (domenica 27 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Domenica 27 ottobre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con MotoGP e F1, gli ... (oasport.it)

Calendario sport invernali oggi: orari 27 ottobre, programma, tv, streaming - Oggi, domenica 27 ottobre, saranno di scena diversi sport invernali: gara di Coppa del Mondo per lo sci alpino, col gigante maschile di Soelden, tappa di ... (oasport.it)

Cosa fare a Roma sabato 11 e domenica 12 ottobre: dalla salute e sport con il Tennis and Friends al Foro Italico alla tappa degli High School Days - Età consigliata dai 4 ai 10 anni, e l’ingresso è gratuito ma con la prenotazione obbligatoria qui Tennis and Friends -Salute e Sport ... di ottobre, gli High School Days faranno tappa a ... (msn.com)