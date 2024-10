Ilgiorno.it - Mobilitazione di massa: "Fabbriche e ponteggi: è come essere al fronte. Serve l’aiuto di tutti"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Settecento incidenti gravi in media l’anno, finiti con menomazioni che non si possono più cancellare e 9 morti in dieci mesi. Ieri sindacati e lavoratori hanno chiesto alla Brianza di scendere in campo,insieme contro la strage che si consuma, anche qui, nei cantieri e nelle. Hanno unito in bicicletta cinque piazze, da Vimercate a Monza, passando per Seregno, Carate e Desio. Addosso, una pettorina gialla con la scritta “Zero infortuni sul lavoro“. La battaglia per la sicurezza riparte dal territorio, "fuori dai reparti perché la questione non riguarda soltanto aziende e operai, ma", dice Walter Palvarini, segretario della Cgil provinciale.