Milan-Napoli, tegola per Fonseca: salta il big match, altra assenza (Di domenica 27 ottobre 2024) Due giorni a Milan-Napoli, importante match di alta classifica: Fonseca alle prese con diverse assenze, un altro big out per infortunio Il campionato di Serie A entra nel vivo, con una serie di big match, nelle prossime settimane, che aiuteranno a capire quali saranno gli equilibri in altissima classifica. Uno di questi è sicuramente Milan-Napoli, in programma martedì sera a San Siro, gara in cui si metteranno alla prova le ambizioni di rossoneri e azzurri. Milan-Napoli, tegola per Fonseca: salta il big match, altra assenza – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Confronto attesissimo, quello tra i rossoneri di Fonseca e gli azzurri di Conte. Entrambi a caccia di conferme, in modo diverso.

