Michelle Obama: proteggerci da Trump (Di domenica 27 ottobre 2024) 9.17 Prima apparizione in campagna elettorale con la candidata dem,Harris, dell'ex first lady Michelle Obama, che ha esortato gli americani a votare per proteggere il Paese dal "pericolo" Trump. Harris sarebbe un "presidente straordinario", ha detto. E su Trump:sono "arrabbiata perché siamo indifferenti al suo comportamento irregolare, al suo evidente deterioramento mentale, alla sua storia di criminale condannato, un predatore dichiarato responsabile di abusi sessuali". E ancora: è un "bugiardo incompetente".

