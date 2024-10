Michelle Obama insulta Trump: ‘incompetente complottista in declino mentale’ (Di domenica 27 ottobre 2024) WASHINGTON – “Sono frustrata” e “arrabbiata” dal fatto che molti “ignorano il suo declino mentale e la grave incompetenza” di Donald Trump, che continua a diffondere “bugie” e “teorie complottiste”. Lo afferma Michelle Obama nel corso di un comizio con Kamala Harris. “Abbiamo bisogno di un adulto alla Casa Bianca”, ha aggiunto l’ex First Lady Imolaoggi.it - Michelle Obama insulta Trump: ‘incompetente complottista in declino mentale’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) WASHINGTON – “Sono frustrata” e “arrabbiata” dal fatto che molti “ignorano il suomentale e la grave incompetenza” di Donald, che continua a diffondere “bugie” e “teorie complottiste”. Lo affermanel corso di un comizio con Kamala Harris. “Abbiamo bisogno di un adulto alla Casa Bianca”, ha aggiunto l’ex First Lady

