Merate i pesci devono traslocare | il laghetto di San Rocco diventerà oasi ambientale

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Lecco) – Un angolo di paradiso terrestre in città. Lo sta per diventare l’dello stagno di San. Cominceranno a breve i lavori per riqualificare e rinaturalizzare ildi San, un piccolo specchio d’acqua appena fuori dal centro storico di, in cui nuotanoe crescono splendide ninfee, e attorno a cui vivono diversi animali e svettano alberi secolari, come splendidi cipressi calvi alti oltre 35 metri con tronchi di oltre 4 metri e mezzo di circonferenza. Lo stagno attualmente è ridotto a poco più di una pozza di fanghiglia, sedimenti e detriti che stanno inglobando e soffocando ogni specie vivente che lo popola.