Medioriente, Papa Francesco: “Bambini massacrati ogni giorno nelle guerre, stop escalation” (Di domenica 27 ottobre 2024) Ennesimo appello di Papa Francesco per il cessate il fuoco in Medioriente e Ucraina. Il Pontefice ha chiesto di “porre fine all’escalation” e di pregare per la pace in “Ucraina, Palestina, Israele e Libano” e mettere “al primo posto la vita umana”. “Le prime vittime sono la popolazione civile vediamo immagini di Bambini massacrati ogni giorno”. Papa Francesco: “Anche in guerra non si possono distruggere scuole e ospedali” Rispetto anche in guerra “del diritto internazionale e umanitario” verso i “popoli, l’integrità dei luoghi civili e di culto”, ha aggiunto il Papa al termine dell’angelus chiedendo di “risvegliare le coscienze nei conflitti armati” perché è “triste vedere come nella guerra si distruggano scuole e ospedali”. Lapresse.it - Medioriente, Papa Francesco: “Bambini massacrati ogni giorno nelle guerre, stop escalation” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ennesimo appello diper il cessate il fuoco ine Ucraina. Il Pontefice ha chiesto di “porre fine all’” e di pregare per la pace in “Ucraina, Palestina, Israele e Libano” e mettere “al primo posto la vita umana”. “Le prime vittime sono la popolazione civile vediamo immagini di”.: “Anche in guerra non si possono distruggere scuole e ospedali” Rispetto anche in guerra “del diritto internazionale e umanitario” verso i “popoli, l’integrità dei luoghi civili e di culto”, ha aggiunto ilal termine dell’angelus chiedendo di “risvegliare le coscienze nei conflitti armati” perché è “triste vedere come nella guerra si distruggano scuole e ospedali”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco, vedo il mio fratello mendicante lungo la strada? - Sono le domande che Papa Francesco pone ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro ... dice il Papa- vediamo ogni giorno immagini di bambini massacrati, troppi bambini. (acistampa.com)

Papa Francesco: “Pochi bambini, bisogna bastonare l’Italia”. E allora bastoniamo anche i preti - Durante una delle ultime udienze Papa Francesco, parlando della denatalità, ha detto: “Vedo che ci sono alcuni bambini lì: è bello questo, in una cultura dove si privilegia avere cagnolini o ... (blitzquotidiano.it)

Medioriente, Papa: “Siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite” - Ennesimo appello di Papa Francesco per il conflitto in corso in Medioriente. “Chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite“, ha detto il Pontefice al termine dell’Angelus in piazza ... (informazione.it)

Guerra in Medioriente, il Papa: "Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti" - Papa Francesco, in occasione dell'Angelus della domenica, è tornato a parlare della guerra in Medioriente. “Domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico contro la popolazione in ... (tg24.sky.it)