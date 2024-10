Medio Oriente. La controversa posizione degli Stati Uniti (Di domenica 27 ottobre 2024) Teheran, 27 ottobre 2024 – Dopo quasi un mese di attesa, la risposta è arrivata. Con un massiccio attacco di raid su obiettivi militari e radar, Israele si è vendicato nei confronti dell’acerrimo nemico iraniano, dopo l’offensiva lanciata dal regime degli Ayatollah ad inizio ottobre. Lo Stato ebraico ha dispiegato un centinaio di aerei, eludendo le fragili difese antiaeree iraniane: stando alle informazioni in nostro possesso, in tre ore sono Stati centrati almeno venti tra siti militari, postazioni di missili e sistemi radar. Il premier Benjamin Netanyahu ha seguito tutto dal suo bunker, mentre l’Iran minimizza i danni. In effetti, più che un’azione diretta vera e propria, Tel Aviv ha voluto dare una dimostrazione di forza e della propria potenza militare: Axios scrive che Israele, tramite terzi, ha avvertito il regime iraniano qualche ora prima dell’attacco. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Teheran, 27 ottobre 2024 – Dopo quasi un mese di attesa, la risposta è arrivata. Con un massiccio attacco di raid su obiettivi militari e radar, Israele si è vendicato nei confronti dell’acerrimo nemico iraniano, dopo l’offensiva lanciata dal regimeAyatollah ad inizio ottobre. Lo Stato ebraico ha dispiegato un centinaio di aerei, eludendo le fragili difese antiaeree iraniane: stando alle informazioni in nostro possesso, in tre ore sonocentrati almeno venti tra siti militari, postazioni di missili e sistemi radar. Il premier Benjamin Netanyahu ha seguito tutto dal suo bunker, mentre l’Iran minimizza i danni. In effetti, più che un’azione diretta vera e propria, Tel Aviv ha voluto dare una dimostrazione di forza e della propria potenza militare: Axios scrive che Israele, tramite terzi, ha avvertito il regime iraniano qualche ora prima dell’attacco.

