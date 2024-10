Ilrestodelcarlino.it - Martelli va alla scoperta di Dante

(Di domenica 27 ottobre 2024) Terzo appuntamento con la rassegna ‘Made in Marche’ al Teatro Panettone di Ancona. Sul palcoscenico questo pomeriggio (ore 18) salirà Matthiascon il suo ‘. Tra le fiamme e le stelle’, per la regia di Emiliano Bronzino. Grazie al suo percorso ‘giullaresco’è l’interprete ideale per avvicinare le giovani generazionidel Sommo Poeta, mentre Bronzino, che nella sua carriera ha affrontato temi scientifici e storici, è il regista ideale per provare a trovare la sintesi scenica tra storia e teatro.