Marquez voleva dare una lezione a Bagnaia ed è finito a terra povera Ducati l’anno prossimo

Marquez in Thailandia ha finito col favorire Martin nella corsa al titolo. Su pista bagnata, voleva impartire una lezione a Bagnaia. Ha provato a passarlo una prima volta (Pecco lo ha ripassato). Poi una seconda. Infine è andato largo ed è scivolato sul cordolo. Bye bye. E Martin ne ha approfittato sistemandosi al secondo posto. Lo spagnolo ha 17 punti di vantaggio a due gare dal termine. Meriterebbe il Mondiale per la regolarità e l'umiltà mostrate. È fortissimo. La Ducati per il prossimo anno gli ha preferito Marquez come pilota della moto ufficiale al fianco di Pecco.