Marelli: «Inter-Juventus, rigori corretti! Mano Dumfries: spiego» (Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-Juventus è stata una partita ricca di gol ma anche di episodi, su tutti i due rigori assegnati ai nerazzurri e messi a segno da Zielinski. Marelli su DAZN analizza sia i due penalty ma anche le timide proteste di Lautaro Martinez sul 2-1 bianconero siglato da Weah EPISODI – Inter-Juventus è stata una partita certamente divertente per gli spettatori esterni, con ben otto gol e diversi episodi. Luca Marelli, moviolista di DAZN, analizza tutto a iniziare dai rigori assegnati ai nerazzurri: «Sul primo rigore dato all’Inter c’è Thuram che anticipa Danilo: il brasiliano entra in ritardo e calcia la caviglia di Thuram. Rigore giusto. Passiamo poi al secondo episodio, vale a dire la rete del 2-1 della Juventus che parte da un’azione a centrocampo su un pallone perso da Lautaro Martinez che si lamenta di un fallo di Weah, ma non c’è nulla. Inter-news.it - Marelli: «Inter-Juventus, rigori corretti! Mano Dumfries: spiego» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024)è stata una partita ricca di gol ma anche di episodi, su tutti i dueassegnati ai nerazzurri e messi a segno da Zielinski.su DAZN analizza sia i due penalty ma anche le timide proteste di Lautaro Martinez sul 2-1 bianconero siglato da Weah EPISODI –è stata una partita certamente divertente per gli spettatori esterni, con ben otto gol e diversi episodi. Luca, moviolista di DAZN, analizza tutto a iniziare daiassegnati ai nerazzurri: «Sul primo rigore dato all’c’è Thuram che anticipa Danilo: il brasiliano entra in ritardo e calcia la caviglia di Thuram. Rigore giusto. Passiamo poi al secondo episodio, vale a dire la rete del 2-1 dellache parte da un’azione a centrocampo su un pallone perso da Lautaro Martinez che si lamenta di un fallo di Weah, ma non c’è nulla.

