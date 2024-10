Oasport.it - Maratona Venezia 2024, risultati e classifica: vittorie degli etiopi Abebe Tilahun e Birtukan Abera

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Va in archivio la 38ma edizione delladi, che per ilvede un percorso suggestivo con lo start posto di fronte a Villa Pisani ed il tracciato che costeggia la Riviera del Brenta, attraversando Marghera e Mestre, prima dell’iconico arrivo a, toccando Ponte di Barche, Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale. Nella gara maschile ad imporsi è l’etiope, che arriva da solo al traguardo con il crono di 2:09:08, andando a precedere il turco Ilham Tanui Ozbilen, secondo in 2:09:31, staccato di 23?, mentre il keniano Kipsambu Kimakal centra il gradino più basso del podio in 2:09:41, a 33?.