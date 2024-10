Mara Venier in ospedale prima di Domenica In: "Il quinto intervento" (Di domenica 27 ottobre 2024) Mara Venier si è sottoposta a un altro intervento all'occhio a causa di un problema che cerca di curare da qualche tempo. Oggi la conduttrice è stata presente come sempre al suo posto di timoniera di Domenica In, ma un accenno all'operazione subita nelle scorse ore è arrivato parlando con i suoi Europa.today.it - Mara Venier in ospedale prima di Domenica In: "Il quinto intervento" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024)si è sottoposta a un altroall'occhio a causa di un problema che cerca di curare da qualche tempo. Oggi la conduttrice è stata presente come sempre al suo posto di timoniera diIn, ma un accenno all'operazione subita nelle scorse ore è arrivato parlando con i suoi

