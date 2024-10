Amica.it - Lo Stromboli si risveglia: sono tutti in pericolo. Da qui parte il finale di "Sempre al tuo fianco", stasera in tv con Ambra Angiolini

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Con la sesta serata si conclude la prima stagione.in tv va in onda l’ultima puntata dial tuo. La serie sulla Protezione Civile che ha per protagonista. L’appuntamento è per le 21.30 su Rai 1. Magli episodi che compongono la prima stagionefruibili sulla pagina che la piattaforma di RaiPlay dedica al titolo. Ci sarà una seconda stagione di “al tuo” Difficilmente vedremo una seconda stagione. Perché le ombre hanno superato le luci in questo progetto potenzialmente vincente. E che, invece, si è arenato in fase di produzione (il mega incendio seguito dalla frana a) e non ha emozionato i telespettatori. Checalati settimana dopo settimana. Losiin