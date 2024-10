Letitia Wright, la star di Black Panther confessa: "La religione mi ha cambiato la vita" (Di domenica 27 ottobre 2024) L'attrice MCU ha raccontato in che modo il rapporto con la propria fede ha influito sul proprio percorso. Letitia Wright è stata intervistata di recente dal magazine Elle UK e nel corso della chiacchierata si è soffermata anche sul suo rapporto con la religione, che in qualche modo ha contribuito a cambiarle per sempre la vita. L'attrice trentenne ha spiegato di aver sviluppato un interesse verso la religione nel 2016, iniziando a frequentare la chiesa, in un periodo molto complicato per la propria vita, trovando conforto e aiuto, ciò di cui aveva bisogno. Grazie alla fede Proprio grazie al suo rapporto con la religione, Letitia Wright è riuscita a gestire anche l'ansia per il ruolo in Black Panther:"Sono Movieplayer.it - Letitia Wright, la star di Black Panther confessa: "La religione mi ha cambiato la vita" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'attrice MCU ha raccontato in che modo il rapporto con la propria fede ha influito sul proprio percorso.è stata intervistata di recente dal magazine Elle UK e nel corso della chiacchierata si è soffermata anche sul suo rapporto con la, che in qualche modo ha contribuito a cambiarle per sempre la. L'attrice trentenne ha spiegato di aver sviluppato un interesse verso lanel 2016, iniziando a frequentare la chiesa, in un periodo molto complicato per la propria, trovando conforto e aiuto, ciò di cui aveva bisogno. Grazie alla fede Proprio grazie al suo rapporto con laè riuscita a gestire anche l'ansia per il ruolo in:"Sono

