Le stanze dove costruire un domani in autonomia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ci saranno tre nuovi spazi educativi e aggregativisi svolgeranno attività extra-scolastiche, di alternanza scuola-lavoro, realizzate in collaborazione con realtà commerciali, associazioni e società sportive del territorio, per aiutare i ragazzi ad acquisire competenze,e capacità. Ma saranno coinvolte anche le famiglie, con percorsi di sostegno che le chiameranno a partecipare alla costruzione dei progetti di vita dei figli. Non mancheranno la stesura di un manuale che spieghi a commercianti e associazioni come essere più inclusivi, ad esempio illustrando come far nascere una squadra di sport inclusivo; laboratori di robotica educativa per progettare ambienti di apprendimento in cui tutti possano partecipare; attività di orientamento scolastico e collaborazione con gli istituti.