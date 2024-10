Lanazione.it - La Valbisenzio fa la festa alla castagna. Tutti gli appuntamenti

(Di domenica 27 ottobre 2024) E’ la regina indiscussa dell’autunno valbisentino, la. A Migliana si celebra il 50° anniversario della Sbruciatata: per l’occasione, oltredistribuzione di frugiate e dolci a base di farina di castagne, ci saranno mercatini, la visita storicacannicciaia, musica e per i più piccoli il truccabimbi e la possibilità di un giro in groppa a un ciuchino o a un pony. Lainizia dopo le 14 e la navetta che porta al paese parte da La Bertaccia di Schignano (dove vengono svolte le feste). Giornata dedicata alle castagne anche a Cascina di Spedaletto, dove i gestori del centro visite hanno organizzaTo per la mattina una passeggiata nel castagneto e dalle 15.30,cascina, frugiate e vin brulè. Anche a Poggiole si va per castagneti, la mattina, con un’escursione di circa 4 ore.